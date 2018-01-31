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Trabzonspor, Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 23:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü,Volkan Şen'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Volkan Şen arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden milli futbolcu ile sezon başında 2 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

(AA)

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