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Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 00:03 | Son Güncelleme

- Bordo-mavili futbolcu, kasığındaki sakatlığı nedeniyle 2 hafta takımdan uzak kalacağını açıkladı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bordo-mavili futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasığımdaki sakatlık yüzünden en az iki 2 maç takımdan uzak kalacağım. Dualarınızı esirgemeyin." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın ligin 20. haftasında sahasında Göztepe, ligin 21. haftasında da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

(AA)

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