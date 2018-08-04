Trabzonspor'dan Cagliari maçına anlamlı forma

Trabzonspor, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalya'nın Cagliari takımıyla oynayacağı hazırlık maçına PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın fotoğraflarının yer aldığı siyah forma ile çıkacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır. Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne..." ifadesi yer aldı.

Şehitlerin acısının yüreklerde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu bilinsin ki bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır. Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun..."

