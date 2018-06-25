Trabzonspor'dan Erdoğan'a tebrik

Trabzonspor Kulübü, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında kutlama mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, seçimlerin halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk turda çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı seçildiğine işaret edilen açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İstanbul'dan milletvekilli seçilen Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, Trabzon'dan milletvekili seçilen AK Partili Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, CHP'li Ahmet Kaya ile İYİ Partili Hüseyin Örs'e de başarılar dilendi.

