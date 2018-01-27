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TrabzonsporFenerbahçe maçına doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:27 | Son Güncelleme 6 dakika önce

- Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Aydın'ın da aralarında bulunduğu 50 kişilik grup, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemek için kente geldi

Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın'ın da aralarında bulunduğu 50 kişilik grup, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için kente geldi.

Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar Belediyesinin davetlisi olarak Trabzon'a gelen Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği üyeleri, şehir merkezindeki bir restoranda basın mensuplarıyla buluştu.

Burada bir süre davul zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, "Bordo-mavi en büyük Trabzonspor" şeklinde tezahürat yaptı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, kendilerini davet eden ilgililere teşekkür etti.

Grupta yer alan bazı kişilerin Trabzon'a ilk kez geldiğini anlatan Aydın, Trabzonspor'a duydukları sevgiyi dile getirdi.

Aydın, Trabzonspor'un adeta doğunun fırtınası olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında her şeyini ortaya koyarak inşallah yarınki maçı alacak." dedi.

Trabzon ile Mardin arasındaki kardeşlik köprüsünün her zaman var olacağına işaret eden Aydın, "Mardin Tanıtım Günleri kapsamında mayıs ayında Trabzon'da bulgur festivali düzenleyeceğiz. Aynı şekilde Trabzon'un da Mardin'de tanıtım günleri düzenlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Kadir Üründü ise Trabzon ve Mardin arasında kardeşlik iklimi oluştuğunu belirterek, "Bu iklimin güçlenmesine destek vermek için Trabzonspor-Fenerbahçe maçına geldik." ifadesini kullandı.

Trabzon'da ilk kez geldiğini anlatan taraftarlardan Selahattin Özcan ve Beytullah Kavan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını stadyumda izleyecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kardeş Şehirler Projesi Trabzon Koordinatörü Ahmet Külekçi ise Mardinli taraftarları Trabzon'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Külekçi, projenin, Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzon'da maç izletme hayalini gerçekleştirmek amacıyla başlatıldığını anımsatarak, bu kapsamda birçok program düzenlediklerini belirtti.

Külekçi, bu programın ise projenin güzel sonuçlarından biri olduğunu ifade ederek, Safitürk'e ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

(AA)

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