TrabzonsporFenerbahçe maçına doğru

Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın'ın da aralarında bulunduğu 50 kişilik grup, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için kente geldi.

Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar Belediyesinin davetlisi olarak Trabzon'a gelen Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği üyeleri, şehir merkezindeki bir restoranda basın mensuplarıyla buluştu.

Burada bir süre davul zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, "Bordo-mavi en büyük Trabzonspor" şeklinde tezahürat yaptı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, kendilerini davet eden ilgililere teşekkür etti.

Grupta yer alan bazı kişilerin Trabzon'a ilk kez geldiğini anlatan Aydın, Trabzonspor'a duydukları sevgiyi dile getirdi.

Aydın, Trabzonspor'un adeta doğunun fırtınası olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında her şeyini ortaya koyarak inşallah yarınki maçı alacak." dedi.

Trabzon ile Mardin arasındaki kardeşlik köprüsünün her zaman var olacağına işaret eden Aydın, "Mardin Tanıtım Günleri kapsamında mayıs ayında Trabzon'da bulgur festivali düzenleyeceğiz. Aynı şekilde Trabzon'un da Mardin'de tanıtım günleri düzenlemesini istiyoruz." diye konuştu.