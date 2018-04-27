Trabzonsporlu futbolculardan taraftara fındık

Trabzonsporlu futbolcular, fındığın tanıtımına yönelik başlatılan "Tribünlere Fındık Atma" kampanyası kapsamında maç öncesi fındık dağıtacak.

Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan yazılı açıklamada, "Tribünlere Fındık Atma" kampanyasının, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı ile başlayacağı belirtildi.

Fındığın, Türkiye'de yılda 2 milyar doları aşkın döviz kazandırdığı vurgulanan açıklamada, "İç ve dış ticaretin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştiren Trabzon'da, bu ürünün tüketimini arttırmak için 'Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk' sloganı ile 8 sezon önce başlatılan kampanya yeniden hayata geçiriliyor. " denildi.

Açıklamada, Trabzonspor ile TTB'nin ortaklaşa yaptığı ve 2009-2010 futbol sezonunda fındığın tanıtımına yönelik başlatılan kampanyanın, aradan geçen 5 sezonda zaman zaman uygulandığı aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Trabzonsporlu futbolcuların maç başlamadan önce 40-50 gram olarak hazırlanmış ve fındığın yararlarının anlatıldığı broşürlerin içinde yer aldığı paketleri tribünlerdeki seyircilere atarak uygulanan kampanya, yarın Antalya'da oynanacak olan Antalyaspor-Trabzonspor maçıyla yeniden hayata geçiriliyor. TTB Başkanlarının, Trabzonspor Yönetimini ziyaretinde gündeme getirilen ve Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun talebi üzerine yeniden başlatılan kampanya, önümüzdeki sezon da sürdürülecek."

