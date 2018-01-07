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Trabzonspor'un Antalya kampı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:30 | Son Güncelleme 19 dakika önce

- Bordo-mavililerin barbekü partisinde yönetim, teknik ekip ve futbolcular bir araya geldi - Başkan Usta, Castillo ile özel olarak görüştü

Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, antrenmandan sonra barbekü partisinde bir araya geldi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bordo-mavililerin kamp yaptığı otelde düzenlenen etkinliğe kulüp başkanı Muharrem Usta da katıldı.

Barbekü partisi sırasında başkan Usta ve Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo özel olarak görüştü. Usta'nın, morali bozuk olan oyuncuyu motive etmek için bu görüşmeyi yaptığı öğrenildi.

(AA)

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