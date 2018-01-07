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Trabzonspor'un Antalya kampı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 20:48 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Bordo-mavili takımın antrenmanını A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ziyaret etti - Burak Yılmaz ve N'Doye, idmanda yer almadı

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili ekibin, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanı, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ziyaret etti.

Trabzonspor'un idmanı başladıktan sonra yardımcısı Tayfur Havutçu ile antrenman sahasına gelen Lucescu, çalışmayı izleyen kulüp başkanı Muharrem Usta ile sohbet etti.

Lucescu, antrenman sırasında Rıza Çalımbay ile de bir süre görüştü. Rumen teknik adam, başkan Muharrem Usta ve Rıza Çalımbay ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tesislerden ayrıldı.

- Trabzonspor'da iki eksik

Bordo-mavili takımın antrenmanına sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Dame N'Doye katılmadı.

Burak'ın yaklaşık iki hafta takımdan uzak kalması beklenirken, sabah antrenmanında kalçasından sakatlanan N'Doye'un durumunun ise ciddi olmadığı belirtildi.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. El topu çalışması ile süren idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

(AA)

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