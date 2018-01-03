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Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yarın toplanmaya başlayacak bordo-mavili takım, akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibinde, yabancı oyuncuların bir gün gecikmeli olarak 5 Ocak'ta Antalya kampına katılacağı belirtildi.

Kampta genç oyuncular Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım'ın da yer alacağı kaydedildi.

Trabzonspor'un Antalya kampı, 14 Ocak Pazar günü sona erecek.

(AA)

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