Trabzonspor'un genç yeteneğinin hayali Avrupa'da oynamak

Abdülkadir Ömür, sezona kötü başlangıç yapmalarına rağmen seri galibiyetlerle ligde üst sıralara yükseldiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla hedeflediğimiz noktaya, şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Takım içerisinde her şey yolunda. Yerlisi, yabancısı tüm oyuncular çok iyi. Takımdaşlık anlamında bir sorunumuz yok. Sadece sezon başında sonuç alamıyorduk, şimdi onu da almaya başladık. Sonuç olarak takım olduğumuzu söyleyebilirim. Her takım, her maç iyi oynayacak diye bir şey, kural yok. Barcelona gibi takımlar da bazen kötü performans sergileyebiliyor. Biz de o dönemden geçtik. Kesinlikle maç seçmiyoruz. Sadece derbi diye tabir edilen müsabakalarda ayrı bir konsantrasyon oluyor."

- "Onur ve Burak ağabeylerin önünde seremoniye çıkıyordum"

Trabzonspor altyapısında 10 yıl boyunca forma giydiğini belirten bordo-mavili futbolcu, hayallerini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Maçlarda top toplayıcı olarak görev yaptığını anlatan Abdülkadir, "2010-2011 sezonunda Onur ve Burak ağabeylerin önünde seremoniye çıkıyor, top toplayıcılık yapıyordum. O dönemler tribünden gelen bir çocuk olarak hayaller kuruyordum. Şimdi bu hayali gerçekleştirdiğim için inanılmaz mutluyum. Bu kutsal forma altında uzun yıllar top koşturup, başarılar elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.