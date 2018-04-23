Trafiğe kapalı tünelde iki otomobil çarpıştı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tadilat nedeniyle kapalı bulunan tünelde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede kapalı olan Değirmenağzı tünellerinde 67 T 0359 plakalı ticari otomobil, karşı yönden gelen 67 ZG 357 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralanan Murat B. (35), Nazan B. (26), Seher S. (30), Yağmur Nazmiye B. (5), Yağız B. (2), Kani Arden S. (2), Poyraz B. (7) ve Turan S. (58) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada yaralanan çocuklardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.