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Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifini kabul etti.

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu geçiş ihlali trafik para cezası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gene saf enayi yerine koyuldum.....Bundan sonra asla trafikte hatalı solama yapıp belkide ileride kazaya sebep olacakların fotoğraf çekip ceza işlemi yapsın diye yardımcı olmam....
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