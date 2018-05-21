Trafik denetimine girdiğini sanan sürücülere süt sürprizi

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 21 Mayıs Dünya Süt Günü için düzenlenen etkinlikte, polis kontrol noktasına yönlendirilen sürücülere, süt ve süt ürünleri ile Milas'ın önemli ekonomik ve tarımsal ürünü olan zeytin ve zeytinyağının yer aldığı tadımlık paket ikram edildi.

Milas Süt Birliği tarafından Dünya Süt Günü için Söke- Milas Karayolu üzerinde etkinlik düzenlendi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Tomakin, Milas Süt Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve personeli etkinliğe katıldı. Öncesinde etkinlikle ilgili bilgi veren, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, süt üreticilerinin emeklerinin hayırlı olması, bol bereketli yıl geçirmelerini dileyerek, şöyle dedi:

"Kurulduğumuz günden bugüne 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nü kutlamak ve bu değerli gıdanın insan sağlığındaki önemi hakkında halkımızı bilinçlendirmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız etkinliklerde sütün üretim ve işlenme süreçlerine dikkat çekmiştik. Bu yıl sütün faydalarına ve tüketimine dikkat çekmek amacıyla karayolunu kullanarak, turizm amaçlı veya çeşitli nedenlerle bölgemize gelen misafirlere belirli noktalarda süt ve süt ürünleri ile ayrıca ilçemizin önemli ekonomik ve tarımsal ürünü olan zeytin ve zeytinyağının yer aldığı bir tadım paketi takdim etmeyi uygun gördük."

Başkan Gezgin'in açıklamanın ardından görevli polisler tarafından seyir halindeki araçlar kontrol noktasına yönlendirildi. Rutin güvenlik kontrolü yapıldığını sanarak duran sürücüler, etkinliğe katılan protokol tarafından verilen hediye paketlerini görünce şaşırdı. Sürücü ve yolculara Dünya Süt Günü, süt tüketimi hakkında kısa bilgiler aktarılırken, emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.