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Trafik ekiplerinden sürücülere çikolata ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sürücülere çikolata ikramında bulunarak, gül hediye etti.İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik ekipleri, Polis Haftası etkinlikleri dolayısıyla sürücülere çikolata ikramında bulundu.

Trafik ekiplerinden sürücülere çikolata ikramı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sürücülere çikolata ikramında bulunarak, gül hediye etti.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik ekipleri, Polis Haftası etkinlikleri dolayısıyla sürücülere çikolata ikramında bulundu. Trafik ekiplerinin ikramından memnun olduklarını belirten sürücüler; polisin, önce trafik ihlalinden dolayımı durdurduklarını düşündüklerini sonra çikolata ve gül takdiminin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler.
Sürücü Abdullah Demir polis teşkilatının gününü kutlayarak,"Polis haftası olduğunu trafik ekipleri sayesinde öğrendim. Polisin durdurmasıyla ’Önce acaba trafik ihlali mi yaptım’ diye düşündüm sonra çikolata ikramı ve gül verince polis haftası olduğu aklıma geldi. Emniyetimizin kendi günlerini hatırlatması bakımından güzel bir uygulama. Bu vesile ile bende göz bebeğimiz olan polis teşkilatımızın gününü bir kez daha kutluyorum." diye konuştu.

Trafik ekiplerinden sürücülere çikolata ikramı

Trafik ekiplerinden sürücülere çikolata ikramı

Trafik ekiplerinden sürücülere çikolata ikramı

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