Trafik güvenliği için 10 yıldır aynı kavşakta mesaide

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Trafik ışıklarının olmadığı Sinop'ta, polis Halis Arslan, 10 yıldır aynı kavşakta trafik akışını sağlıyor. Yaklaşık 20 yıl önce ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik ışıklarının kaldırıldığı Sinop'ta önemli kavşaklarda trafik polisleri görev yapıyor. Sinop'ta, çevresiyle kurduğu güzel diyaloglar ve yardımseverlik dolayısıyla sevilen trafik polislerinden biri de Valilik Meydanı Kavşağı'nda sürücülere ve yayalara yol gösteren Halis Arslan. Kendisinden yardım talep eden her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilenen Arslan, bu özelliği dolayısıyla üç yıl önce 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Kentte İz Bırakanlar" arasında "örnek polis" gösterilerek ödüllendirildi. Evli, iki çocuk babası Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce Sinop Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladığını, o dönemdeki amirleri tarafından kentin en çok araç ve yaya trafiğinin yaşandığı kavşakta görevlendirildiğini söyledi. İnsanlara yardımcı olabilmek amacıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Arslan, özellikle engelli, öğrenci ve yaşlı yayaların kavşaktan geçişlerini rahat yapabilmeleri için özen gösterdiğini vurguladı.

- "Karşılıklı sevgi ve saygı" Görev yaptığı kavşağın okulların bulunduğu caddeye ulaşımı sağladığını anlatan Arslan, "Buradan geçen çocuklarımız el sallıyorlar, iyi günler diliyorlar. O zaman çok mutlu oluyorum. Çok sevdiğimiz engelli vatandaşlarımız var. Onları görmek yine beni çok mutlu ediyor. Esnaflarla ilişkimiz çok iyi. Bu zamana kadar hiçbir sorun olmadı ama sorun olmamasında en büyük etken, karşılıklı sevgi ve saygıdır." dedi. - "Trafik ışığı olmaması daha iyi" Arslan, Sinop'ta, kent merkezinde trafik ışığı bulunmadığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Trafik ışığı olmaması bizim işimizi aslında kolaylaştırıyor çünkü burada sürücüler yayalara, yayalar da yeri geldiğinde sürücülere karşı çok saygılılar. Zaten kaç yıldır bu kavşakta önemli kaza olmadı. Genellikle sürücüler kırmızı veya sarı ışıkta geçmeye çalıştıklarında kazalar oluyor. Burada öyle bir durum yok. İnsanlar sağ olsunlar bizim uyarılarımızı dikkate alıyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii uyarıyı dikkate almayan kişilere de görevimiz gereği işlemlerimizi yapıyoruz."