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Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Emniyet Müdürlüğü'nce basınla paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesinde bir otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilmesi yer alıyor. Kuzey Terminal mevkisindeki kavşakta ise otomobilin kamyonet ile çarpıştığı an görülüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekilen kayıtlarda ise Anadolu Otoyolu Bekirdere Viyadüğü altındaki yolda kontrolünü kaybeden traktör sürücüsünün karşı yönden gelen minibüse çarptıktan sonra yol kenarına devrilmesi yer alıyor.

D-100 Karayolu yan yolda bulunan ışıklı kavşakta çarpışan iki otomobilden birisinin karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpmasının kaydedildiği görüntülere, yine D-100 Karayolu Sakarya istikametinde seyreden bir otomobilin hatalı sollama neticesinde sağ şeritten ilerleyen beton mikserine arkadan çarpması yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MOBESE Kocaeli sakarya trafik kazaları

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