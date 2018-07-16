Trafik kazaları MOBESE kameralarında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.
İl emniyet müdürlükleri tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.
Kayıtlara göre, Gaziantep'te Muammer Aksoy Bulvarı'nda yasak olmasına rağmen sola dönen otomobil ile karşı yönden gelen araç çarpışıyor.
Kilis'te ise Spor Kompleksi Kavşağı'nda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu iki otomobil çarpışıyor.
Ekrem Çetin Kavşağı'nda da tırın çarptığı motosikletteki iki kişi yaralanıyor.
Şehit Polis Alaaddin Çaycı Parkı Kavşağı'nda hızlı ve kontrolsüz gelen bir otomobil refüje çarptıktan sonra duruyor. Yine aynı kavşakta bir motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanıyor.
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Karaköprü ilçesindeki kazada ise sol şeritten hızla gelen otomobil, yön levhasına ve refüje çarptıktan sonra duruyor. Otogar Kavşağı'nda da tır sola dönmeye çalışan otomobile çarpıyor.
Haliliye ilçesi SSK Kavşağı'ndaki kazada da bir otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışıyor. Aynı ilçede Topçu Meydanı Kavşağı'na giren bir otomobil, refüje çarpıp takla attıktan sonra duruyor.
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması
Son dakika! MHP'den Meral Akşener hakkında suç duyurusu
Erdem Gül beraat etti
Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: AK Parti 2018'de bütün seçim defterlerini kapatacak
Bu görüntüler olay oldu! Çete 13 yaşındaki savunmasız kızı öldüresiye dövdü!
Burası Afrika değil Giresun!
Ünlü şarkıcıyı bu halde gören gözlerine inanamadı
Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi
Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum