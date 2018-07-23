Trafik kazası geçiren Can Gürzap'ın sağlık durumu

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sapanca ilçesinde trafik kazası geçiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin, "İlk aşamada kafa ve göğüs travması değerlendirmesi var. Yapılan tetkikler sonucu durumu netleşecek." dedi.

Öğütlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların ilk tanılarına göre Gürzap'ın kafa ve göğüs travması geçirdiğini ancak ilgili servislerde yapılacak tetkiklerin tamamlanmasının ardından durumunun netleşeceğini bildirdi.

Bu aşamada yaralının sağlık durumuna ilişkin net bilgi vermenin doğru olmayacağını dile getiren Öğütlü, süreci yakından takip ettiklerini söyledi

Öte yandan Sapanca Kaymakamı Ali Ada İlçe Devlet Hastanesine, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek Gürzap'ın durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosikletin çarpması sonucu yaralanan Gürzap, İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.



