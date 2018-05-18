Trafik kazası geçiren CHP milletvekilleri taburcu edildi

Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne dün akşam saatlerinde getirilen CHP milletvekilleri, tedbir amaçlı olarak geceyi hastanede geçirdikten sonra bu sabah yapılan kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Gündoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, dün akşam üzeri Gerede yakınlarında havanın yağışlı olması nedeniyle trafik kazası yaptıklarını anımsatarak, "Önce yandaki bariyerlere vurduk. O vurma esnasında sonra böyle bir olayı yaşadık. Büyük bir kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatmanın mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

Milletvekili Gündoğdu, doktorların tavsiyesi üzerine 1-2 gün istirahat ettikten sonra görevlerinin başına döneceklerini belirtti.

Gaytancıoğlu da Meclis çalışmaları bitince Gündoğdu ile seçim bölgelerine gitme kararı aldıklarını dile getirerek, "Yola çıktığımızda şiddetli yağış neticesinde bazı yerlerde birikintiler vardı. Araç kaydı sağa sola savrulduk. Hastaneye kaldırıldık. Benim başımda 5 dikiş var. Arkadaşımın da çeşitli yerlerinde ufak tefek sıyrıklar var." ifadelerini kullandı.