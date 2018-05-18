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Trafik kazası geçiren CHP milletvekilleri taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan CHP milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ile Vecdi Gündoğdu tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldı

Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne dün akşam saatlerinde getirilen CHP milletvekilleri, tedbir amaçlı olarak geceyi hastanede geçirdikten sonra bu sabah yapılan kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Gündoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, dün akşam üzeri Gerede yakınlarında havanın yağışlı olması nedeniyle trafik kazası yaptıklarını anımsatarak, "Önce yandaki bariyerlere vurduk. O vurma esnasında sonra böyle bir olayı yaşadık. Büyük bir kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatmanın mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

Milletvekili Gündoğdu, doktorların tavsiyesi üzerine 1-2 gün istirahat ettikten sonra görevlerinin başına döneceklerini belirtti.

Gaytancıoğlu da Meclis çalışmaları bitince Gündoğdu ile seçim bölgelerine gitme kararı aldıklarını dile getirerek, "Yola çıktığımızda şiddetli yağış neticesinde bazı yerlerde birikintiler vardı. Araç kaydı sağa sola savrulduk. Hastaneye kaldırıldık. Benim başımda 5 dikiş var. Arkadaşımın da çeşitli yerlerinde ufak tefek sıyrıklar var." ifadelerini kullandı.

Şu anda bir sağlık sorunlarının olmadığını vurgulayan Gaytancıoğlu, çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini, şimdi tekrar Ankara'ya döneceklerini belirtti.

- Olay

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun içinde bulunduğu 39 BH 312 plakalı otomobil, dün Asım Çavuşoğlu viyadüğü mevkisinde, yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, kazada, hafif yaralanan Gaytancıoğlu ile Gündoğdu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılmıştı.

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Bolu CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu

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