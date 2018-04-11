Trafik kazası geçiren sanatçı Esat Kabaklı ameliyat oldu

Burdur’da geçirdiği trafik kazası sonrasında Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı’nın koluna platin takıldı. Esat Kabaklı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, sanatçının eşi Necla Kabaklı, "Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz, çok yardımcı oldular, mutluyum" dedi.

Burdur’un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı sol kolundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

Isparta’deki Şehir Hastanesinde dün akşam saatlerinde tedavi altına alındıktan sonra gerekli takip sürecini tamamlanmasının ardından bu sabah hastanenin ortopedi servisinde ameliyata edilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kabaklı’nın sol koluna operasyonla platin takıldığı belirtildi.

"Sağlık durumu iyi"

Sanatçı Kabaklı’nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, "Esat Bey, dün akşam saatleri itibariyle bildiğiniz gibi hastanemize gelmiş bulunmaktaydı. Sol ön kolda kırık vardı. Ödemden dolayı dün ameliyat olamadığı için ameliyata alınamadı. Bugün saat 13.00 itibariyle ödem çözüldüğü için ameliyata alındı. Ön kol ikili kırık plak bir vidayla sabitleştirildi. Şuan itibariyle ameliyattan çıktı. Genel durumu iyi. Dünkü akciğerindeki lezyon bugün daha iyi. Birkaç gün daha misafir edeceğiz. Ondan sonra evine yollayacağız. Şu an genel durumu iyi ve hayati tehlikesi yok" dedi.