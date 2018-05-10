İZMİR (AA) - Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, trafik kazası mağdurlarının acısından yararlanarak "tazminat fırsatçılığı" yapan kişilerin sayısının arttığına dikkati çekerek, birçok vatandaşın da kandırıldığından haberi dahi olmadığını söyledi.

Bir akrabasını 2012 yılında trafik kazasında kaybettikten sonra trafikte yaşanan mağduriyetleri azaltmak için başkanı olduğu derneği kuran Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazası mağdurlarının "yüksek tazminat kazandırma" vaadiyle kandırıldığı vaka sayısının günden güne arttığını bildirdi.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında, trafik kazasında ölüm ya da sakat kalma durumunda tazminat hakkı doğduğunu ancak sigorta işlemlerindeki prosedürlerin kötü niyetlilere para kazanma fırsatı doğurduğunu dile getiren Yasemin Usta, kazaları takip eden bu şahısların hastane ya da cenazede ulaşarak samimiyet kurdukları mağdurlara "yüklü tazminat alırız, işlemleri ben takip ederim" diyerek noter vekaleti verdirdiğini ifade etti.

Bu kötü niyetli kişilerin işlemler sonucunda ödenen tazminatın kendi hesaplarına yatırılmasını sağladığını ve bunun çok küçük bir bölümünü mağdura gönderdiğini, bu şekilde onlarca olayla karşılaştıklarını aktaran Usta, şöyle konuştu: