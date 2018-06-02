HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trafik kazasında ağabey öldü, kardeşi yoğun bakımda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 06:10 | Son Güncelleme

Bursa'da, İzmir Yolu'nda direğe çarpan otomobilde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde İzmir istikametine seyreden Yunus Özen'in (31) kullandığı 16 YE 639 plakalı otomobil, Kültürpark mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araç daha sonra çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Yunus Özen ve kardeşi Ozan Özen'i (21) ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

Yunus Özen, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ameliyata alınan Ozan Özen'in ise hayatı tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin veto kararına tepkiDışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin veto kararına tepki
Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılıkAkıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aydınlatma direği otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin veto kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin veto kararına tepki

Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık

Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık

Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi: Gerekliyse bekletmeyiz

Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi: Gerekliyse bekletmeyiz

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın görevi nedir?

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın görevi nedir?

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.