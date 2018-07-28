HABER

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 19:32 | Son Güncelleme

  Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Şengüler YEŞİL, İSTANBUL DHA Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Zeynep Şule Atakır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Şengüler YEŞİL, İSTANBUL DHA
Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Zeynep Şule Atakır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Şule Atakır, dün gezmek için gittiği Sakarya'nın Sapanca ilçesinde içinde bulunduğu otobüs ve TIR'ın çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Atakır için bugün İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Atakır'ın ailesi, üniversiteden sınıf arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Atakır'ın doktor olan anne ve babasının ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Kardeşleri, Elif ve Mustafa ise bir an olsun ablalarının naaşının başından ayrılmadı. Bu sırada baba Kadir Atakır ve Anne Aylin Atakır, avluda taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde son helalliğin alınmasının ardından Zeynep Şule Atakır, Eyüp mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü
- Ailenin taziyeleri kabulü
-Kardeşlerin tabut başındaki bekleyişi
-Sevenlerin dua etmesi
-Cemaatın saf tutması
-Naaşın omuzda taşınması

PARTNERİşte yaratıcılık! Filmde gördüğü şeyi yaptı ve...İşte yaratıcılık! Filmde gördüğü şeyi yaptı ve...
Trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandıTrafik kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraflar// Meral Akşener: Pazartesi günü genel merkezimizde olacağım (1)Fotoğraflar// Meral Akşener: Pazartesi günü genel merkezimizde olacağım (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.