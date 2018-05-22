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Trafik kazasında ölen çift ile çocukları toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Ankara'da otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü, eşi ve çocuğu memleketleri Bartın'da defnedildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada ölen aile Bartın’da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Mevlüt Eriş (32), eşi Sultan Eriş (32) ve çocukları Ensar Eriş (4)’in cenazeleri, Ulus ilçesi Kumluca beldesi Kızıllar köyündeki evlerine getirildi.

Kuran'ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından taziyeleri kabul eden ailenin yakınları, güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze töreninde, Sultan Eriş’in ağabeyi Recep Güleç ve 8 yaşındaki yeğeni Melih Güleç ile Mevlüt Eriş’in babası Hasan Eriş gözyaşı dökerken, Ensar Eriş'in küçük yaştaki kuzenleri ve arkadaşları tabutunun başından ayrılmadı.

Çift ile çocukları, Kızıllar Köyü Camisi'nde kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığına toprağa verildi.

Cenaze törenine ailenin yakınları ve akrabaları, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Dün, Mevlüt Eriş'in kullandığı 34 RYV 92 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinde Nuri Çetin yönetimindeki 77 EN 658 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada, otomobilin sürücüsü ile eşi Sultan ve çocuğu Ensar Eriş olay yerinde hayatını kaybetmiş ve 1 yaşındaki kızları İlknur Eriş ise ağır yaralanmıştı.

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