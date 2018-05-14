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Trafik kazasında ölen öğretmenin okulunda yas

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, hafta sonu tatili için Gürcistan'a geziye giden öğretmenler ile ailelerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen felsefe öğretmeni Nilgün Kıraç'ın görev yaptığı lisede yas var.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, hafta sonu tatili için Gürcistan'a geziye giden öğretmenler ile ailelerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen felsefe öğretmeni Nilgün Kıraç'ın görev yaptığı lisede yas var. Büyük üzüntü yaşayan mesai arkadaşları ve öğrenciler Kıraç için gözyaşı döktü.

Kaza, geçen 12 Mayıs Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Ardahan'ın Çıldır- Aktaş yolu Mozaret Dağı mevkisinde meydana geldi. Kars, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan bir grup öğretmen ile ailelerini hafta sonu tatili için Gürcistan'a götüren Barış Özüm yönetimindeki 34 TT 0009 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Iğdır Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Barış Özüm ile tur işi yaptığı ortağı Aliekber Kumak, Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Nilgün ve annesi Hatice Kıraç yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Barış Özüm ile Aliekber Kumak'ın cenazeleri dün Iğdır'da, Nilgün Kıraç ve annesi Hatice Kıraç'ın cenazeleri ise İstanbul'da toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren felsefe öğretmeni Nilgün Kıraç'ın görev yaptığı Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bugün yas vardı. Mesai arkadaşları ve öğrenciler Kıraç için gözyaşı döktü. Iğdır Eğitim Bir- Sen Başkanı Erkan Çiğdem ve yönetim kurulu üyeleri ile öğretmenler, Nilgün Kıraç'ın bugün ilk ders yapacağı sınıfa girerek karanfil bıraktı. Genç öğretmen için Kuran'ı Kerim okundu. Acılarının büyük olduğunu belirten Başkan Çiğdem, "Arkadaşımıza, annesine diğer ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu olayda kusuru olanların adli mercilerce ortaya çıkarılmasının takipçisi olacağız" dedi.

Öte yandan, okulun internet sitesinde de Nilgün Kıraç'ın fotoğrafı 'Acı kaybımız' diye paylaşıldı. Sitede, "Felsefe öğretmenimiz Nilgün Kıraç, Ardahan'da geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda annesiyle birlikte hayatlarını kaybetmişlerdir. Başta ailesi olmak üzere tüm eğitim camiamızın başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun" denildi.

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