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Trafik kazasında ölen polis memuru toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da motosikleti ile evine giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Mücahit Örs, memleketi Konya'da defnedildi

İstanbul'da motosikleti ile evine giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Mücahit Örs, memleketi Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da dün Kadıköy'e bağlı Koşu Yolu'nda evine giderken motosikleti ile yaptığı kaza sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mücahit Örs'ün cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Yalıhüyük ilçesine getirildi.

Yunus timinde görev yaptığı öğrenilen Örs'ün cenazesi, Yalıhüyük Mezarlığı içindeki alanda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze töreninde, baba Hasan Örs ve anne Bedriye Örs, oğullarının tabutuna sarılarak ağladı.

Cenaze törenine, Örs'ün yakınları ile Kaymakam Vekili Halil İbrahim Demirçin, İl Emniyet Müdür yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Belediye Başkanı Hasan Koçer Belediye Başkanı İsa Akgül Mücahit Örs Yalıhüyük

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