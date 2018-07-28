Trafik kazasında ölen yarbay için tören

Trafik kazasında yaşamını yitiren Karaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Osman Alper Durmaz için tören düzenlendi.
Karaman Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, Durmaz'ın öz geçmişi okundu.
Okunan duanın ardından iki çocuk babası Durmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.
Törene, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ile Durmaz’ın yakınları, asker ve polisler katıldı.
Durmaz, kullandığı otomobilin Karaman-Ereğli karayolunun 30. kilometresinde devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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