Trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı konserle anıldı

Ankara'da iki yıl önce trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Çaresaz grubunun solisti Büşra Özakalın, sanatçı arkadaşlarının sahne aldığı konserle anıldı.
Çaresaz grubu, solist Özakalın'ın Akay Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazası sonucu 29 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez dinleyici karşısına çıktı.
Ankara Sanat Tiyatrosundaki konserde, solist Gökçen Atuk, sanatseverlere Türk Sanat Müziğinden eserler seslendirdi.
Sanatçıya, klarnette Nuri Yılmaz, kanunda Buğra Sahil, bas gitarda Berhan Yiğit Koca ve perküsyonda Adem Atuk eşlik etti. Büşra Özakalın'ın eşi udi bestekar Mehmet Uğur Özakalın da sanatçı adına düzenlenen konserde sahne aldı.
Konserde, Çaresaz gurubunun, Büşra Özakalın'ın seslendirdiği eserlerden derlenen "Penceremde Dolunay" adlı ilk albümünden seçme şarkılar da dinleyicinin beğenisine sunuldu.
Sanatçının 2 yaşındaki kızı Duru'nun adı verilen, müziği Nuri Yılmaz'a ait enstrümantal eser de salonda bulunanların beğenisini topladı.
Konserin ardından kızı Duru ile seyirciyi selamlayan Mehmet Özakalın, Çaresaz grubunun Büşra Özakalın'ın kendilerine bıraktığı bir miras olduğunu ve bu mirası yaşatacaklarını söyledi.
Solist Gökçen Atuk da kendilerini yalnız bırakmayan sanatsevere teşekkür etti.
Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!
Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum