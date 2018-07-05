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Trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı konserle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 22:34 | Son Güncelleme

Ankara'da 2 yıl önce trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Türk Sanat Müziği solisti Büşra Özakalın, Çaresaz grubundaki sanatçı arkadaşlarının sahne aldığı konserle anıldı

Ankara'da iki yıl önce trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Çaresaz grubunun solisti Büşra Özakalın, sanatçı arkadaşlarının sahne aldığı konserle anıldı.

Çaresaz grubu, solist Özakalın'ın Akay Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazası sonucu 29 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez dinleyici karşısına çıktı.

Ankara Sanat Tiyatrosundaki konserde, solist Gökçen Atuk, sanatseverlere Türk Sanat Müziğinden eserler seslendirdi.

Sanatçıya, klarnette Nuri Yılmaz, kanunda Buğra Sahil, bas gitarda Berhan Yiğit Koca ve perküsyonda Adem Atuk eşlik etti. Büşra Özakalın'ın eşi udi bestekar Mehmet Uğur Özakalın da sanatçı adına düzenlenen konserde sahne aldı.

Konserde, Çaresaz gurubunun, Büşra Özakalın'ın seslendirdiği eserlerden derlenen "Penceremde Dolunay" adlı ilk albümünden seçme şarkılar da dinleyicinin beğenisine sunuldu.

Sanatçının 2 yaşındaki kızı Duru'nun adı verilen, müziği Nuri Yılmaz'a ait enstrümantal eser de salonda bulunanların beğenisini topladı.

Konserin ardından kızı Duru ile seyirciyi selamlayan Mehmet Özakalın, Çaresaz grubunun Büşra Özakalın'ın kendilerine bıraktığı bir miras olduğunu ve bu mirası yaşatacaklarını söyledi.

Solist Gökçen Atuk da kendilerini yalnız bırakmayan sanatsevere teşekkür etti.

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