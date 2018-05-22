HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trafik kazasında yok olan aile toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden Mevlüt Eriş, eşi İlknur Eriş ve çocukları Ensar Eriş, Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.

Trafik kazasında yok olan aile toprağa verildi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- ANKARA'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden Mevlüt Eriş, eşi İlknur Eriş ve çocukları Ensar Eriş, Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Ankara Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Eriş idaresindeki otomobil ile önündeki TIR'a çarptı. Kazada, Mevlüt Eriş, eşi Sultan Eriş ile çocukları Ensar Eriş hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan 1 yaşındaki İlknur Eriş ise tedavi altına alındı. Kazanın ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi morgundan alınan 3 kişinin cenazesi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kızıllar köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eriş ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir ocakta maden işçisi olarak çalışan Mevlüt Eriş'in, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında izinli olduğu için ölümden döndüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Trafik kazasında yok olan aile toprağa verildiTrafik kazasında yok olan aile toprağa verildiTrafik kazasında yok olan aile toprağa verildi

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Çavuşoğlu: İsrail hesap verecek (2)Çavuşoğlu: İsrail hesap verecek (2)
Polislerden öğrencilere güvenli internet ve akran baskısı semineriPolislerden öğrencilere güvenli internet ve akran baskısı semineri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.