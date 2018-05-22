Trafik kazasında yok olan aile toprağa verildi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- ANKARA'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden Mevlüt Eriş, eşi İlknur Eriş ve çocukları Ensar Eriş, Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Ankara Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Eriş idaresindeki otomobil ile önündeki TIR'a çarptı. Kazada, Mevlüt Eriş, eşi Sultan Eriş ile çocukları Ensar Eriş hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan 1 yaşındaki İlknur Eriş ise tedavi altına alındı. Kazanın ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi morgundan alınan 3 kişinin cenazesi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kızıllar köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eriş ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir ocakta maden işçisi olarak çalışan Mevlüt Eriş'in, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında izinli olduğu için ölümden döndüğü öğrenildi.
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