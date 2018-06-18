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Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 21:51 | Son Güncelleme

Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik kontrolü yapan polise otomobil çarparak yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kovalı köyü yakınlarında yol kontrolü yapan trafik polisi Talha İbiş'e 88 D 77610 İran plakalı otomobil çaptı.

Otomobil ile ekip aracı arasında sıkışan İbiş, sol bacağından yaralandı.

Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan İbiş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Sivas trafik kazası

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