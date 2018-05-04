"Trafik kurallarında ceza kolay, eğitim zor"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Hitay Güner, kişilerin trafik kurallarını çiğnememek için çalışması gerektiğini belirterek, "Kendi kendini otokontrol sistemiyle kurala uymak için zorlaması lazım. Bunun için de eğitim lazım. Ceza sistemi kolay, eğitim sistemi zor." dedi.
Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 4-5 yıldır, yıllık trafik kazasında ölen kişi sayısının ortalama 7 bin 500 olduğunu ifade etti. Bu kişilerin bir kısmının kaza yerinde öldüğüne dikkati çeken Güner, uluslararası standartlara göre kaza anından sonraki 30 gün içinde yaralıyken yaşamını kaybedenlerin de kayıtlara "ölmüş" olarak geçtiğini kaydetti.
Son 4-5 yılın yaralı sayısının da her yıl yaklaşık 300 bin kişi olduğuna değinen Güner, "Bu 300 bin kişinin ne kadarının engelli kaldığına ilişkin tam bir istatistik veri yok. Ancak yüzde 25'i kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Yine ülkemizde son 3-4 yılda her yıl aşağı yukarı 1 milyon 200 bin trafik kazası oluyor. Bu rakamlar, diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek rakamlar. Kişilerin kural çiğnememek için çalışması lazım. Kendi kendini otokontrol sistemiyle kurala uymak için zorlaması lazım. Bunun için de eğitim lazım. Ceza sistemi kolay, eğitim sistemi zor." diye konuştu.
- "Avrupa'da yoldan kaynaklanan trafik kazası yüzde 1'in üstünde"
Dünya Sağlık Örgütü'nün kıtalarda en çok trafik kazası ve ölümün hangi ülkelerde olduğuna ilişkin bir çalışması olduğunu belirten Güner, bu çalışmada Avrupa Kıtası'ndaki ülkeler arasında bir numarada Rusya, iki numarada Türkiye'nin bulunduğuna dikkati çekti.
Güner, trafik kazalarının sebeplerine de değinerek, şöyle devam etti:
"Trafik kazası yolun bozukluğundan dolayı olabilir, insanın kusuru yoktur. Aracın arızasından olabilir. Avrupa'daki yol kusuru, yoldan kaynaklanan trafik kazası yüzde 1'in üstündedir. Bizde yüzde 1'in altındadır. Bundan mantık yürütürseniz şöyle bir sonuç çıkıyor: Avrupa'daki yollar bizdeki yollardan daha kötü, orada daha çok kaza oluyor gibi bir kanı doğuyor. Bu da yanlış bir kanı. O sebeple oran birazcık tartışmalı ama tabii ağırlıklı olarak kazayı yapan insandır. Kişi kaza yapmasın diye iki şey yapılır. Bunlardan biri denetim, diğeri de eğitimdir. Bizim toplumsal yapımızda bütün çalışmalar, kanunlar, yönetmelikler, bunların hepsinde araç öncelikli hareket edilir. Yani araca bir yol bulalım, araç gitsin. Önce o, sonra insan mantığı var. Bu yanlış bir yaklaşım."
Güner, Türkiye'de Trafik Kanunu'nun pek çok şeyi kapsadığını ama uygulamanın yeterli boyutta olamadığını vurguladı.
Yollarda ve sokak aralarındaki hız kesici kasislere de dikkati çeken Güner, "Araçların hızını kesmek için kasis koymak yerine, araç kullanan kişileri ikna etmek lazım. Bunu yapmazsanız sonuç alamazsınız. Bunlar geçici tedbirlerdir." ifadelerini kullandı.
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