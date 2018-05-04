HABER

"Trafik kurallarında ceza kolay, eğitim zor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Güner: - "Kişilerin kural çiğnememek için çalışması lazım. Kendi kendini otokontrol sistemiyle kurala uymak için zorlaması lazım. Bunun için de eğitim lazım. Ceza sistemi kolay, eğitim sistemi zor" - "Ülkemizde son 3-4 yılda her yıl aşağı yukarı 1 milyon 200 bin trafik kazası oluyor. Bu rakamlar, diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek" - "Araçların hızını kesmek için kasis koymak yerine araç kullanan kişileri ikna etmek lazım. Bunu yapmazsanız sonuç alamazsınız. Bunlar geçici tedbirlerdir"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Hitay Güner, kişilerin trafik kurallarını çiğnememek için çalışması gerektiğini belirterek, "Kendi kendini otokontrol sistemiyle kurala uymak için zorlaması lazım. Bunun için de eğitim lazım. Ceza sistemi kolay, eğitim sistemi zor." dedi.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 4-5 yıldır, yıllık trafik kazasında ölen kişi sayısının ortalama 7 bin 500 olduğunu ifade etti. Bu kişilerin bir kısmının kaza yerinde öldüğüne dikkati çeken Güner, uluslararası standartlara göre kaza anından sonraki 30 gün içinde yaralıyken yaşamını kaybedenlerin de kayıtlara "ölmüş" olarak geçtiğini kaydetti.

Son 4-5 yılın yaralı sayısının da her yıl yaklaşık 300 bin kişi olduğuna değinen Güner, "Bu 300 bin kişinin ne kadarının engelli kaldığına ilişkin tam bir istatistik veri yok. Ancak yüzde 25'i kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Yine ülkemizde son 3-4 yılda her yıl aşağı yukarı 1 milyon 200 bin trafik kazası oluyor. Bu rakamlar, diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek rakamlar. Kişilerin kural çiğnememek için çalışması lazım. Kendi kendini otokontrol sistemiyle kurala uymak için zorlaması lazım. Bunun için de eğitim lazım. Ceza sistemi kolay, eğitim sistemi zor." diye konuştu.

- "Avrupa'da yoldan kaynaklanan trafik kazası yüzde 1'in üstünde"

Dünya Sağlık Örgütü'nün kıtalarda en çok trafik kazası ve ölümün hangi ülkelerde olduğuna ilişkin bir çalışması olduğunu belirten Güner, bu çalışmada Avrupa Kıtası'ndaki ülkeler arasında bir numarada Rusya, iki numarada Türkiye'nin bulunduğuna dikkati çekti.

Güner, trafik kazalarının sebeplerine de değinerek, şöyle devam etti:

"Trafik kazası yolun bozukluğundan dolayı olabilir, insanın kusuru yoktur. Aracın arızasından olabilir. Avrupa'daki yol kusuru, yoldan kaynaklanan trafik kazası yüzde 1'in üstündedir. Bizde yüzde 1'in altındadır. Bundan mantık yürütürseniz şöyle bir sonuç çıkıyor: Avrupa'daki yollar bizdeki yollardan daha kötü, orada daha çok kaza oluyor gibi bir kanı doğuyor. Bu da yanlış bir kanı. O sebeple oran birazcık tartışmalı ama tabii ağırlıklı olarak kazayı yapan insandır. Kişi kaza yapmasın diye iki şey yapılır. Bunlardan biri denetim, diğeri de eğitimdir. Bizim toplumsal yapımızda bütün çalışmalar, kanunlar, yönetmelikler, bunların hepsinde araç öncelikli hareket edilir. Yani araca bir yol bulalım, araç gitsin. Önce o, sonra insan mantığı var. Bu yanlış bir yaklaşım."

Güner, Türkiye'de Trafik Kanunu'nun pek çok şeyi kapsadığını ama uygulamanın yeterli boyutta olamadığını vurguladı.

Yollarda ve sokak aralarındaki hız kesici kasislere de dikkati çeken Güner, "Araçların hızını kesmek için kasis koymak yerine, araç kullanan kişileri ikna etmek lazım. Bunu yapmazsanız sonuç alamazsınız. Bunlar geçici tedbirlerdir." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktıMuharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesiYunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesi
59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hitay Güner Kural trafik Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.