"Trafik kurallarında ceza kolay, eğitim zor"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Hitay Güner, kişilerin trafik kurallarını çiğnememek için çalışması gerektiğini belirterek, "Kendi kendini otokontrol sistemiyle kurala uymak için zorlaması lazım. Bunun için de eğitim lazım. Ceza sistemi kolay, eğitim sistemi zor." dedi.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 4-5 yıldır, yıllık trafik kazasında ölen kişi sayısının ortalama 7 bin 500 olduğunu ifade etti. Bu kişilerin bir kısmının kaza yerinde öldüğüne dikkati çeken Güner, uluslararası standartlara göre kaza anından sonraki 30 gün içinde yaralıyken yaşamını kaybedenlerin de kayıtlara "ölmüş" olarak geçtiğini kaydetti.

Son 4-5 yılın yaralı sayısının da her yıl yaklaşık 300 bin kişi olduğuna değinen Güner, "Bu 300 bin kişinin ne kadarının engelli kaldığına ilişkin tam bir istatistik veri yok. Ancak yüzde 25'i kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Yine ülkemizde son 3-4 yılda her yıl aşağı yukarı 1 milyon 200 bin trafik kazası oluyor. Bu rakamlar, diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek rakamlar. Kişilerin kural çiğnememek için çalışması lazım. Kendi kendini otokontrol sistemiyle kurala uymak için zorlaması lazım. Bunun için de eğitim lazım. Ceza sistemi kolay, eğitim sistemi zor." diye konuştu.