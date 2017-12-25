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Trafik magandası köprüden böyle geçti! O anları arkadaşına kaydettirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 11:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

İzleyenleri şaşkına çeviren bu görüntü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaydedildi. Yanındaki arkadaşına görüntüleri çektiren pişkin sürücü ayaklarını dışarı çıkarttı; bu da yetmiyormuş gibi gaz pedalına da elindeki sopayla bastı!

Bir minibüsün içinde çekildiği anlaşılan ve kısa süre önce paylaşılan görüntüde, sürücü bacaklarını camdan çıkarırken elindeki sopayla da gaz pedalına bastı.

Diğer eliyle direksiyonu tutan pişkin sürücü yanındaki kişiye "köprüyü de çek" diyerek seslendi. Müziğin son ses açık olduğu araç, köprüde Avrupa yakasına hızla ilerleyerek yoluna devam etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
BU ZAVALLI HAYVAN YAKALANIP KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAFESTE SERGİLENMELİDİR..
@bizedogrugerekli_2017 Bu kişiye HAYVAN demek, hayvanlara hakaret olur bence...
buda bir meziyettir kıskanmamak lazım
@celebi65 :) zekasını kıskandığımız kesin birde senin zekanı
@celebi65 Bu nasıl bir meziyet ise ??
direk alacaksin ehliyeti bida vermemk uzere
TİPİNE BAKSAN ADAM ZANNEDERSİN ,GÖRÜNEŞE ALDANMAYACAKSIN İŞTE.
@ilkerkaraman1977 yoo ben baktım adama benzemıyo,tam bı mala bnzıyo
avrupa bizi kıskanıyor
allah bunu öküz diye yaratmış bunun bayırda otlanması gerkiyor nasıl direksiyona geçmişki..
Bunu hiç bir Veteriner Hekim muayene tedavi etmez
MÜTHİŞ
EHLİYETİNE EL KOYUN SÜRESİZ
BUNU YAKALAYIP DARICA HAYVANAT BAHÇESİNE KAPATMAK LAZIM.
@casper0707 eşekleri hayvanat bahçesine koymazlar.sonuçta eşek
bu zavallı hayvanı degıl bu zavvallı hayvanı yetıştıren pkulu öğretmeni o sakalıyla dusuncesininde ne oldugu ortada onu kafese koyacaksın
gaza bastığı sopayı monte edeceksin buna.. ömür boyu ayrılmasın :)))
taşra kekolarına vermişler taksi dolmuş sektörünü ondan sonra bu adamlar neden böyle yapıyor diyorlar böyle mallara anca bu ülkede pirim verilir zaten pkklı keşçi otçu sabıkalı tecavüzcü sapık palalı bıçaklı tipler bunlar ne bekliyorsunuz
zaman piskopatların magandaların zamanı polis nerde gören var mı?Trafikle ilgilenen polis ben göremiyorum sadece şehirler arası RADAR PUSUSUNA yatan polis var.İstanbul içinde yok..
Bu zihniyette olanlarla aynı havayı bile teneffüs etmek istemiyorum.
o sopayı alıp onun bir yerine montalamak lazım
OHA ÖKÜZ OHA BUNU AF EDECEKLERMİ EHLİYET İPTAL OLSUN 5B000 TL CEZA
Hayvan işte hayvan ne diyeceksinki bunları istanbul a seçerek gönderiyorlar herhalde
Ne çok psikolojik hasta , deli var etrafımızda.Millet raydan çıkmış kontrolünü kaybetmiş.
Hırsızlık gibi böyle arada kalan toplumu tehlikeye sokanlar için ceza yasaları acilen değiştirilmeleri, memleket teksasa dönmeden herkes kendine çeki düzen verir belki.
Sadece bizim memlekette hayvanlara ehiyet veriyorlarBazı eksik beyinliler meziyet desede bu yavşağa sadece ceza kesilmemeli ehliyeti tamamen elinden alınmalıdır.
@nesep akıl olsa öyle olmaz ama olmayan birşeyi aramamak lazım
ah güzel ortadoğu avrupa kıskansın. bu adam birine çarpıp öldürse hakim ceza vermez sakalı var diye
hem çekiyorsun hem video paylaşıyorsun çok iyi yapmışın gibi
akpnin yeni türkiyesine hosgeldiniz
durun tahmin edeyim..köprüyü merak eden suriyeli veya ışid militanı olabilir bu yakuşuklu ayu:))
Deve olması gerekne araba verirsen olacağı budur
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