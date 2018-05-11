Trafik polisinden örnek davranış

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, trafik polisi, yolun karşısına geçemeyen refüjdeki sokak köpeğini ensesinden tutup, taşıdı. Yolun karşısına bırakılan köpek, polislerin etrafında dolandıktan sonra uzaklaştı.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki trafiğin yoğun olduğu Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli gençleri 1 günlük temsili askerlik için uğurlamaya gelen trafik polisleri, refüjdeki köpeği fark etti. Bir süre köpeği izleyen polis ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalıştığını anlayınca müdahale etmeye karar verdi. 2 trafik polisi ile yoldan geçen bir kişi, refüje gelerek, kendi aralarında konuştu. Daha sonra trafik polisi, köpeğin ensesinden tutarak, akan trafiğin ortasında yolun karşına taşıdı. Karşı yola bırakılan köpek, polislerin etrafında dolandıktan sonra ayrıldı. Trafik polisi, bu hareketiyle çevredekilerin takdirini topladı.
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