Trafik polislerine eşlik eden öğrencilerden denetim

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Trafik Haftası dolayısıyla öğrenciler, araçları durdurarak, sürücülerin ehliyetlerini ve ruhsatlarını kontrol etti. Zonguldak'ta, Trafik Haftası kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencileri, trafik ekiplerine eşlik etti. Öğrenciler, polislerle birlikte kent merkezinde denetimlere katıldı. Araçları durduran öğrenciler, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isterken, emniyet kemeri takıp, takmadıklarını da kontrol etti. Öğrenciler, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler verdi. Polis aracıyla caddede devriye gezen öğrenciler, hatalı park eden sürücülerin araçlarının plakalarını anons etti. Öğrenciler, polislerle yaptıkları denetimlerde eğlenceli zaman geçirdi.
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum