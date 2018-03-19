İddianamede, şüpheli Ş.T'nin, otopark işletmesinin sahibi, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen O.Ö'nün yönlendirmesiyle araç çekim işlerinin azalmasından sorumlu tuttukları Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Gencer'i görevinden aldırmaya yönelik siyasi şahsiyetlerle irtibat kurarak çıkar amaçlı örgüte dahil olduğu öne sürüldü.

Rüşvetin belgelendiği ifade edilen iddianamede, hangi polis memurunun ne kadar araç çektirdiği ve ne kadar rüşvet ödemesi yapılacağına ilişkin otoparkta kayıt tutulduğu kaydedildi.

İddianamede, tutuklu sanıklardan Trafik Denetleme Şube Müdürü M.S. ile diğer polislerin, yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürdükleri öne sürüldü.

Şüpheli A.B'nin, O.Ö'nün yönlendirmesiyle kamuoyu baskısı oluşturmak için Gencer'i "karalayıcı" haberler yaptırdığı, şüpheli B.K'nin de araçların otoparka çekilmesiyle ilgili Emniyet Müdürü ile görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, 10'u tutuklu 17 sanık hakkında "rüşvet almak ve vermek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından bir yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Antalya'da 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 8'i polis memuru 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i polis memuru olmak üzere 10'u tutuklanmıştı.