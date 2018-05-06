"Trafik terörü yılda 7 bin 400'ün üzerinde can alıyor"

İLHAMİ ERKILIÇ - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Son istatistiklere göre trafik kazaları nedeniyle günde 20'den fazla kişi, bir yılda ise 7 bin 400'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybediyor." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili de olan Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası'na işaret ederek, kendisinin de yıllar önce trafik kazasında anne ve babası ile bazı yakınlarını kaybettiğini hatırlattı.

Trafik güvenliği konusunda 35 yıldır araştırma ve çalışma yapan bir akademisyen olduğunu anlatan Ilıcalı, trafik kazalarında insan hatasının yüzde 98 olduğuna dikkati çekti.

Ilıcalı, bölünmüş yolların ölümlü kazaları azalttığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan trafikte yolcu, sürücü ve yaya olabiliyor. Bunları birleştirdiğimizde bütün hata insanlarda oluyor. Son 15 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol yapılarak karşılıklı çarpışmalarda ölümlü kazaları yüzde 70 önledik. Hızlı tren, havayolları ve demiryolları ile yol standartlarımızı yükseltmişiz ama bunlara rağmen kazalardaki sayı oranı yüksek."