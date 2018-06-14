Trafik yoğunluğuna helikopterli denetim

Yarbay Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde denetim yaptıklarını belirtti.

Özellikle trafik yoğunluğu olan Bursa'yı İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan karayollarını denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildirdi. Helikopterden gelen bilgiler üzerine kural ihlalinde bulunan araçları durduran yer ekipleri, sürücüler hakkında işlem yaptı.

Meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ali Akar ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak, jandarmaya ait bir helikopterle havadan denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı himayesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ortaklaşa düzenlenen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentteki birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor.

Helikopterle havadan denetim yaptıklarını anlatan Akar, "Aldığımız tedbirleri ve trafik yoğunluğunu yerinde görebilmek için helikopterle havadan kontrol yaptık. Yoğunlaşan trafik bölgelerini tespit ederek trafik ekiplerimizi o bölgelere müdahale için görevlendirdik. Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Aşırı hız ve emniyet kemeri kullanmamak bizi sevdiklerimizden uzaklaştırır." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak da bazı noktalarda trafik yoğunluğunu gözlemlediklerini vurgulayarak, "Bayram öncesi biraz yoğunluğumuz mevcut. Buralara ekiplerimizi sevk ettik. Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını, kazasız bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

