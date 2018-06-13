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Trafikte bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:09 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğunu neden oluyor.

Trafikte bayram yoğunluğu

Anıl UÇAN-İSTANBUL,(DHA)
RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğunu neden oluyor.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde yoğunluğa neden oluyor. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanırken, İstanbul istikametinde ise trafiğin akışında sorun yaşanmadığı gözleniyor. Ankara istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman ulaşım yavaşladı.

FOTOĞRAFLI

(havadan fotoğraflarla) Trafikte bayram yoğunluğu

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