Trafikte bisiklet farkındalığı için pedal çevirdiler

Sakarya'da trafikte bisikletlilerin varlığına dikkati çekmek için yaklaşık bin kişi pedal çevirdi.

Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Vali İrfan Balkanlıoğlu öncülüğünde yaklaşık 5 kilometrelik parkuru geçerek Serdivan Trafik Park'a ulaştı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Balkanlıoğlu, kendisinin bir sporsever olduğunu, farklı alanlarda fırsat buldukça spor yaptığını söyledi.

Kentin de bisiklet sporuna son derece uygun düz bir alana sahip olduğunu belirten Balkanlıoğlu, şehir mimarisi ve imar planlarının bisikletçilere uygun yapılması gerektiğine işaret etti.

Yerel yönetimlerin gerekli hassasiyeti göstereceğini dile getiren Balkanlıoğlu, "Her yere bisikletle rahatlıkla ulaşılabilir. Trafik sorununa güzel bir çözüm aynı zamanda son derece güzel bir spor. Bugünkü etkinlik, trafik kurallarına uymak istemeyen bisikletleri yok sayan, yolları sadece babasının malı olduğuna inanan sürücülere bir hatırlatma olsun. Bu trafikte bu yollarda bisikletliler de var yayalar da var. Buna dikkat etsinler, kazaya belaya yol açmasınlar. Kendileri de hayat boyu sürecek bir pişmanlık yaşamasınlar, kimseye de bu üzüntüyü yaşatmasınlar." ifadelerini kullandı.

Balkanlıoğlu ayrıca Anneler Günü dolayısıyla tüm annelere tebriklerini iletti.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel'in yanı sıra çok sayıda bisikletsever katıldı.

