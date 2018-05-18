Trafikte kalanlara iftariyelik dağıtımı

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, iftariyelik paketleriyle trafikte mahsur kaldıkları için oruçlarını açamayan sürücülerin yardımına koşuyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iftarda ailelerin bir araya geldiği ve beraberce oruçlarını açtığı bu kutlu ayda, bazı sürücüler trafik yoğunluğu nedeniyle iftar sofrasına yetişemiyor.

Ramazanın başlamasıyla beraber yardım faaliyetlerine hız veren dernek, çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor.

Gıda kolisi, bayramlık giysi, kurbanlık, nakdi yardımlar ve "Bir Kap Bir Kalp" projesinin ardından dernek, trafikte iftariyelik paket dağıtımlarına başladı.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde trafik sıkışıklığı sebebiyle iftarı kaçıran sürücülere dağıtılan iftariyelikler, birçok kişinin sevincine vesile oluyor.

İftar vaktinde dağıtılan su, hurma, kek ve ekmek gibi atıştırmalıklardan oluşan paketler, sürücülerin oruçlarını gecikmeden açmalarını sağlıyor.

Dernek temsilcileri, önceden hazırlanmış iftariyelik paketleri ile trafiğin sıkışık olduğu ana yol bağlantıları, kavşaklar ve trafik ışıklarının bulunduğu yerlerde yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu sayede dernek, trafikte mahsur kalanların oruçlarını zamanında açmalarına vesile oluyor.

