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Trafikte kalanlara iftariyelik hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Trafikte kalanlara iftariyelik hizmeti

CAKARTA (AA) - Endonezya’da ramazan boyunca iftar saatinde trafikte mahsur kalan sürücülere yönelik iftariyelik hizmeti başlatıldı.

Ar-Rahman Kur’an Öğrenim Merkezinin (AQL) girişimiyle başlatılan "Maidaturrahman" adlı program kapsamında çalışan gönüllüler, dağıttıkları iftariyeliklerle trafikte kalanların oruçlarını açmalarına yardımcı oluyor.

Başkent Cakarta’da iftar vakti trafiğin en yoğun olduğu kavşaklarda ve trafik ışıklarının olduğu bölgelerde bekleyen gönüllüler, yolda kalanların oruçlarını açmaları için iftar paketleri dağıtıyor.

Asya’da trafikte en çok vaktin harcandığı kentlerlerden biri olan Cakarta’da, ramazan ayında mesai bitimiyle sıkışan trafikte binlerce kişi iftar vaktini yolda giriyor.

Trafik mağdurlarına iftariyelik dağıtan gönüllülerden Ibu Fitri, "Başkentte trafiğin en sıkışık olduğu 11 bölgede insanların oruçlarını açabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen trafik sıkışıklığı saatler sürebiliyor. Yol üzerinde herhangi bir şey alma imkanı bulamıyorlar. Bu sebeple trafiğin olduğu ana yol, kavşak ve ışıklarda iftar paketleri dağıtıyoruz." dedi.

İftar paketi dağıtımının Depok, Bekasi ve Bogor bölgelerinde de yapıldığını ifade eden Fitri, tüm arkadaşlarının gönüllü çalıştığını ve iftar paketlerinin AQL’ye yapılan bağışlarla temin edildiğini dile getirdi.

Şehir içi yolların dar olması, altyapı eksikliği ve toplu taşıma alternatiflerinin yetersizliği nedeniyle trafikte büyük sorun yaşayan Cakartalılar, iftariyelik hizmetinden memnun.

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Dağıtım Endonezya iftariyelik trafik sıkışıklığı

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