HABER

Trafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 21:12 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Kurban Bayramı öncesinde 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim' adı altında başlatılan projede hatalı araç kullanan anne veya babalarını, çocuklar polislerin dağıttığı düdüklerle uyaracak.

Trafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracak

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Kurban Bayramı öncesinde 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim' adı altında başlatılan projede hatalı araç kullanan anne veya babalarını, çocuklar polislerin dağıttığı düdüklerle uyaracak.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde başlattığı, 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim' adı altındaki uygulama ile ilgili Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulaması yaptı. Uygulamada görevli polis memurları , olası kazaların önüne geçmek amacıyla anne veya babalarının trafik kurallarına uyması, aksi takdirde uyarmaları amacıyla çocuklara kırmızı düdük ve şapka dağıttı. Uygulama sırasında görevli polisler çocuklara düdüklerin nasıl kullanacaklarını da uygulamalı anlattı.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hatalı sürücüler için kırmızı düdük kampanyası başlatıldığını belirterek, "Bu kampanyanın Kırıkkale ayağındaki uygulamamıza start vermek için buraya geldik, uygulama noktasında buluştuk. Bu kampanyanın amacı özellikle iller arasında ve il içerisinde seyahat eden araçlardaki küçük çocuklarımıza, araç içerisinde bulunan çocuklarımıza kırmızı renkli düdük vereceğiz. Çocuklar, babaları veya anneleri araçları sürerlerken herhangi bir kural ihlali yaptıklarında, emniyet kemeri takmadıklarında, hız ihlali yaptıklarında, kırmızı ışık ihlali yaptıklarında, basit onların anlayabileceği fakat neticeleri ağır olan bu tür kusur ihlalleri yaptıklarında düdük çalarak, araç süren annesini, babasını uyaracak. 'Baba şu an şu kuralı yaptın' diyecek, 'anne şu an emniyet kemeri takmadığın için seni ikaz ediyorum' diyecek. Bu tür uygulamalarda biz olması muhtemel bir takım trafik kazaların önlenebileceğini inanıyoruz. Bunun geçmişte yaşanmış güzel örnekleri var" dedi.
Kampanya esnasında dağıttıkları düdüklerin çocukların çok hoşuna gittiğini söyleyen görevli trafik polisi ise, "Çocuklar düdükleri hemen öttürmeye başladılar. Biz düdük verirken çocuklara anlattık nerede kullanmaları gerektiğini. Yani hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçtiklerinde ya da hız yaptıkları zaman babalarının arkalarında bu düdükleri öttürerek uyarmalarını istedik. Onlar da şimdiden başladı bile öttürmeye" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Trafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracakTrafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracakTrafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracakTrafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracak

PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
Öğretmen adayları, Kapadokya'da buluştuÖğretmen adayları, Kapadokya'da buluştu
Rally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıRally aracının motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

İlginizi Çekebilir

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.