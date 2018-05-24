Trafikte saygının önemini anlatan kamu spotu

Emniyet Genel Müdürlüğünce, trafikte saygının ve anlayışın önemi ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesiyle yaşanabilecek her türlü kazanın önlenebileceğini göstermek amacıyla kamu spotu hazırlandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotunun televizyon kanallarında yayınlanması için tavsiye niteliğinde karar aldı. Kararın ardından video, yayınlanması talebiyle yayın kuruluşlarına gönderildi.
Toplumun farklı kesimlerinden karakterlerin yer aldığı kamu spotu filminde, trafikte saygının ve anlayışın öneminin altı çizilirken, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesiyle yaşanabilecek her türlü kazanın önlenebileceği mesajı verildi.
Öte yandan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kusurların dikkat, nezaket ve toleransla ortadan kalkabileceğini anlatan ve "Biz Trafikte de Aileyiz" vurgusu yapılan filmin, ötekileştiren yerine empati kuran karakterleriyle de kamuoyunun trafik algısını pozitif yönde dönüştürmesi hedefleniyor.
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi
Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
Elleri bağlı yatak üstündeki fotoğrafını karısına atıp...
Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!
Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı
ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum