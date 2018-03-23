Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza İstanbul yönünü kilitledi. Sapanca mevkiinde gerçekeleşen kazada 1 kişi yaralanırken, bir süre TEM'de trafik yoğunluğu oluştu. İşte trafikte son durumla ilgili tüm ayrıntılar...
Kaza, saat 13.30 sıralarında Sakarya TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine gitmekte olan 34 RU 2548 plakalı otomobil sürücüsü yağmurunda etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere daha sonra ise H.D. idaresindeki 10 SE 135 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonrasında aynı istikamette gitmekte olan ve sürücüsü Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 67 SN 967 plakalı ticari otomobil de kazaya karışmamak için fren yaptığı esnada yolda kayarak A.K. idaresindeki 34 EH 6438 plakalı tıra çarptı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Arkadan gelmekte olan Necmi Turan idaresindeki 41 BN 954 plakalı yolcu otobüsü de ani fren yapan önündeki 34 EH 6438 plakalı tuğla yüklü tıra çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada ön camı tuzla buz olan otobüsün şoförü Necmi Turan kabinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Necmi Turan sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsde bulunan yolcular ise kaza yerine gönderilen farklı bir otobüse aktarıldı.
TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KİLİTLENDİ
Öte yandan, zincirleme kazanın meydana geldiği mevkiinin yaklaşık 50 metre kadar arkasında da yabancı plakalı 56E80410 otomobilde önünde gitmekte olan 06 CD 2652 otomobile çarptı. Aynı mevkide toplam 7 aracın karıştığı kaza sonrasında TEM Otoyolunda trafik kilitlendi. Karayolu ekiplerinin yol temizleme çalışmaları ve araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Polis meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.
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