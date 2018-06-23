- TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA: OTOMOBİLİN BAGAJINDA 2 KİŞİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Bakırköy'de bir otomobilin bagajında seyahat eden iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntüler dün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde çekildi. İki kişinin bir otomobilin bagajında seyahat ettiğini gören başka bir sürücü o anları kaydetti. Ayaklarını dışarı sallandırarak giden 2 kişinin hiçbir can güvenliği olmadan yaptığı yolculuk dakikalarca sürdü. Hızlanan otomobil sürücünün görüş alanından çıkmasıyla görüntü son buldu.
Görüntü Dökümü:
-Yolculuktan görüntü
-Ayaklarını sallaması
-Otomobilin gözden kaybolması
-Detaylar
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