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Trafikte tırpanlı kavga!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir TIR şoförü tartıştığı başka bir TIR şoförünün üzerine tırpanla yürüdü. Yaşanan olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Harmandalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki TIR şoförü sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, ellerine levye alan TIR şoförleri birbirine girdi. Bu sırada, kavgayı gören bir vatandaş araya girerek iki şoförü ayırdı.

Fakat sinirlerine hakim olamayan tır şoförü yol kenarında ot biçen bir işçinin tırpanını alarak, tartıştığı diğer şoförün üzerine yürüdü. Yaşanan bu olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı ayıran vatandaş tarafından sakinleştirilen tır şoförleri, olay yerinden uzaklaştı.

Kavga burada son bulurken, yaşanan olayın görüntüsü sosyal medya platformlarında gündem oldu. TIR şoförünün tartıştığı diğer şoförün üzerine tırpanla yürümesi görenleri ürküttü.

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Anahtar Kelimeler:
izmir trafik kavga tırpan

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