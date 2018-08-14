Trafikteki tartışma cinayetle bitti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki grubun trafikteki tartışması sırasında bıçaklanan üç kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Manisa istikametine seyreden 35 AG 3211 plakalı otomobilde bulunan üç kişi ile sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen başka bir otomobildeki üç kişi arasında Osman Kibar Kavşağı'nda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine 35 AG 3211 plakalı araçta bulunan Anıl Gül (27), Murat Dana ve Mehmet Dirlik, diğer otomobildekiler tarafından bıçakla yaralandı.
Bulundukları otomobille Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine gelen yaralılardan Anıl Gül, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Gül'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, olaydan sonra aynı otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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