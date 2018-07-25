Şanlıurfa'da, arkadaşlarıyla girdiği trafoda akıma kapılan Suriyeli çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Muhammet El Casım, 2 arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle Kamberiye Mahallesi eski sanayi alanındaki bir elektrik trafosuna girdi.

Trafodaki kablolara dokunan Casım, akıma kapıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından trafodan çıkarılan Muhammet El Casım, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan ve vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluştuğu öğrenilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

