Trafoya giren kediyi çıkarmak için elektriği kestiler

BİLECİK (AA) - Bilecik'te trafo binasına giren kedi, mahalleye verilen elektriğin yaklaşık 15 dakika kesilmesi sonrası çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bulunan ve birkaç mahalleye elektrik dağıtımı yapılan trafodan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Osmangazi Elektrik Perakende Satış Şirketi (OEPSAS) ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, trafonun içinde uzun süre kediye ulaşmaya çalıştı.
Mahalleye giden akımı kesmek zorunda kalan ekipler, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Trafodan çıkarılan kedi, hızla kaçtı. Çalışma sonrası mahalleye tekrar elektrik verildi.
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