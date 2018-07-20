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Traktörden düşerek römorkun altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Traktörden düşerek römorkun altında kalan çocuk öldü

Kars'ta ot balyası yüklü traktörden düşerek römorkun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Mezra köyünde S.G, traktöre bağlı 2 römorka ot balyası yükleyerek yola çıktı. Bu sırada 10 yaşındaki E.E.B, 2 römork arasındaki çekici demirinin üzerine çıktı.

Traktör seyir halindeyken E.E.B. düşerek römorkun altında kaldı. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan E.E.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Mezra köyü traktör

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